Сервіси Єдиного держреєстру запрацювали після кібератаки

Основні сервіси порталу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відновили роботу.

Про це повідомило Міністерство юстиції.

Відтак на порталі знову доступні такі функції:

безкоштовний пошук інформації в реєстрі;

формування витягів;

отримання результатів адмінпослуг за кодом доступу;

доступ державних органів до відомостей з реєстру через ідентифікатори доступу.

Кібератака на реєстри

Масована атака на ресурси Міністерства юстиції України сталася 19 грудня 2024 року. Це одна з наймасштабніших атак ворога за останній час. Зловмисники планували порушити роботу критично важливої інфраструктури, сказала голова Мінʼюсту Ольга Стефанишина.

Роботу всіх реєстрів призупинили з міркувань безпеки. СБУ відкрила провадження за статтею 438 ККУ — порушення законів і звичаїв війни. Як основну розглядають версію про причетність до кібератаки хакерського угруповання ГРУ Росії. Представники СБУ досліджують, чи не стався витік даних.

Голова підкомітету з питань безпеки в кіберпросторі комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко вважає, що кібератаку на Мінʼюст могли здійснити за допомогою фішингу або підкупу працівників, які мали доступ до реєстрів.