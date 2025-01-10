Сервіси Єдиного держреєстру запрацювали після кібератаки

Основні сервіси порталу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відновили роботу.
Про це повідомило Міністерство юстиції.
Відтак на порталі знову доступні такі функції:
- безкоштовний пошук інформації в реєстрі;
- формування витягів;
- отримання результатів адмінпослуг за кодом доступу;
- доступ державних органів до відомостей з реєстру через ідентифікатори доступу.
Кібератака на реєстри
Масована атака на ресурси Міністерства юстиції України сталася 19 грудня 2024 року. Це одна з наймасштабніших атак ворога за останній час. Зловмисники планували порушити роботу критично важливої інфраструктури, сказала голова Мінʼюсту Ольга Стефанишина.
Роботу всіх реєстрів призупинили з міркувань безпеки. СБУ відкрила провадження за статтею 438 ККУ — порушення законів і звичаїв війни. Як основну розглядають версію про причетність до кібератаки хакерського угруповання ГРУ Росії. Представники СБУ досліджують, чи не стався витік даних.
Голова підкомітету з питань безпеки в кіберпросторі комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко вважає, що кібератаку на Мінʼюст могли здійснити за допомогою фішингу або підкупу працівників, які мали доступ до реєстрів.