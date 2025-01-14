Фіцо не поїде в Київ на переговори із Зеленським

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не поїде до Києва в пʼятницю на запрошення президента Володимира Зеленського, щоб обговорити транзит газу.

Про це заявив російським пропагандистам ТАСС віцеспікер парламенту Словаччини Тібор Гашпар, який зараз перебуває з робочим візитом у Москві.

«Учора голова уряду Фіцо опублікував відкритий лист до Зеленського і запросив його на переговори. Зеленський відповів, що треба приїхати в пʼятницю до Києва. Це неможливо. Я думаю, що цього не буде», — сказав він.

У відкритому листі Фіцо пропонував провести зустріч на території Словаччини, біля державного кордону з Україною і «бажано якомога скоріше».

Словацький премʼєр вважає, що це створить «хороші» умови для відкритої дискусії про поставки газу до Словаччини та інших країн через територію України та можливі технічні рішення з урахуванням розірвання контракту між українськими та російськими компаніями 31 грудня 2024 року.

Пропозиція пролунала після того, як 12 січня Володимир Зеленський зреагував на погрози премʼєр-міністра Словаччини обмежити допомогу українцям і припинити поставки електроенергії. Український президент тоді написав, що Фіцо «пихато відмовився» від допомоги України та «намагається піаром, брехнею і гучними звинуваченнями перекласти провину із себе на когось іншого».

Поставки російського газу Словаччині

Угода між Росією та Україною про експорт російського газу в Європу через українську територію припинилась 1 січня 2025 року. Тому Словаччина та інші країни ЄС починають шукати альтернативні джерела, однак Роберт Фіцо хоче, щоб Україна або відновила постачання, або компенсувала збитки, які словацький премʼєр оцінює у €500 мільйонів на рік.

Росія казала, що готова надалі постачати газ через Україну, проте через війну Україна відмовилася брати участь у переговорах з РФ щодо експорту газу через свої території.

Словацька компанія SPP заявила, що диверсифікувала контракти на закупівлю газу з BP, Exxon Mobil, Shell, Eni та RWE і має до 150% обсягу споживання своїх клієнтів, доступних як подушка безпеки. SPP заявила, що Словаччина також диверсифікувала транзитні маршрути поставок на випадок зупинки транзиту трубопроводом, що проходить через Україну.

У Словаччини та Угорщини цього року також виникли проблеми з постачанням російської нафти. Детально про це «Бабель» розповідав тут.