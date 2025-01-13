Премʼєр Словаччини запрошує Зеленського на перемовини — не хоче ескалації напруженості

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо записав відеозвернення до президента України Володимира Зеленського і запросив його на перемовини щодо зупинки транзиту російського газу українською територією.

Роберт Фіцо пропонує провести зустріч на території Словаччини біля державного кордону з Україною і «бажано якомога скоріше».

Словацький премʼєр вважає, що це створить «хороші» умови для відкритої дискусії щодо поставок газу до Словаччини та інших країн через територію України і можливих технічних рішень з урахуванням розірвання контракту між українськими та російськими компаніями 31 грудня 2024 року.

Водночас Фіцо наголосив, що не збирається відповідати на заяву Зеленського, яку він зробив 12 січня, щоб не виникло «подальшої ескалації напруженості», а натомість хоче «повністю зосередитися на врегулюванні ситуації, пов’язаної з припиненням транзиту газу».

Напередодні, 12 січня, Володимир Зеленський зреагував на погрози премʼєр-міністра Словаччини обмежити допомогу українцям і припинити поставки електроенергії і написав, що Фіцо «пихато відмовився» від допомоги України і «намагається піаром, брехнею та гучними звинуваченнями перекласти провину із себе на когось іншого».

Поставки російського газу Словаччині

Угода між Росією та Україною про експорт російського газу в Європу через українську територію припинилась 1 січня 2025 року. Тому Словаччина та інші країни ЄС починають шукати альтернативні джерела, однак Роберт Фіцо хоче, щоб Україна або відновила постачання, або компенсувала збитки, які словацький премʼєр оцінює у €500 мільйонів на рік.

Росія казала, що готова надалі постачати газ через Україну, проте через війну Україна відмовилася брати участь у переговорах з РФ щодо експорту газу через свої території.

Словацька компанія SPP заявила, що диверсифікувала контракти на закупівлю газу з BP, Exxon Mobil, Shell, Eni та RWE і має до 150% обсягу споживання своїх клієнтів, доступних як подушка безпеки. SPP заявила, що Словаччина також диверсифікувала транзитні маршрути поставок на випадок зупинки транзиту трубопроводом, що проходить через Україну.

У Словаччини та Угорщини цього року також виникли проблеми з постачанням російської нафти. Детально про це «Бабель» розповідав тут.