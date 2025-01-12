Зеленський зреагував на погрози премʼєра Словаччини після зупинки транзиту російського газу

Президент Володимир Зеленський зреагував на погрози премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо обмежити допомогу українцям і припинити поставки електроенергії.

За його словами, Україна пропонувала Словаччині допомогу на час адаптації до відсутності транзиту газу з Росії, але «Фіцо пихато відмовився». Зеленський додав, що зараз словацький премʼєр «намагається піаром, брехнею та гучними звинуваченнями перекласти провину із себе на когось іншого».

«Це було очевидною помилкою Фіцо — сподіватися, що його тіньові схеми з Москвою існуватимуть нескінченно... Але проблема саме в тому, що він зробив ставку на Москву, а не на свою країну, не на об’єднану Європу й не на здоровий глузд. Це була його програшна ставка від початку», — заявив український президент.

І висловив сподівання, що диверсифікація джерел постачання енергоресурсів у Європу, співпраця з Єврокомісією і втілення плану обраного президента США Дональда Трампа збільшити поставки на континент американського газу «допоможуть подолати проблеми, які виникають через недалекоглядність окремих європейських діячів».

Напередодні Роберт Фіцо назвав Володимира Зеленського «шантажистом» і «жебраком», мовляв той «випрошує в Європи гроші».

Поставки російського газу Словаччині

Угода між Росією та Україною про експорт російського газу в Європу через українську територію припинилась 1 січня 2025 року. Тому Словаччина та інші країни ЄС починають шукати альтернативні джерела, однак Роберт Фіцо хоче, щоб Україна або відновила постачання, або компенсувала збитки, які словацький премʼєр оцінює у €500 мільйонів на рік.

Росія казала, що готова надалі постачати газ через Україну, проте через війну Україна відмовилася брати участь у переговорах з РФ щодо експорту газу через свої території.

Словацька компанія SPP заявила, що диверсифікувала контракти на закупівлю газу з BP, Exxon Mobil, Shell, Eni та RWE і має до 150% обсягу споживання своїх клієнтів, доступних як подушка безпеки. SPP заявила, що Словаччина також диверсифікувала транзитні маршрути поставок на випадок зупинки транзиту трубопроводом, що проходить через Україну.

У Словаччини та Угорщини цього року також виникли проблеми з постачанням російської нафти. Детально про це «Бабель» розповідав тут.