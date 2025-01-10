Рада запускає процедуру звільнення міністра енергетики Галущенка

Верховна Рада запускає процедуру звільнення міністра енергетики Германа Галущенка — депутати реєструють відповідну постанову.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк і нардепка, член комітету з питань енергетики Інна Совсун.
Причинами називають корупцію в енергетиці, ігнорування викликів на засідання парламенту, комітетів і тимчасової слідчої комісії, втрату репутації серед партнерів, «провалену» роботу із захисту інфраструктури, маніпуляції, неприйнятну поведінку під час години запитань до уряду 10 січня.
За словами Совсун, премʼєр-міністр Денис Шмигаль сказав, що добудова Хмельницької АЕС домовлена з американцями. Нардепка на це відповіла, що члени комітету з енергетики отримали повідомлення від делегації Єврокомісії та посольства США в Україні, у якому ті висловили стурбованість, що зʼявляється інформація про нібито підтримку добудови ХАЕС, хоч такої і немає.
Тоді, як пише Совсун, Герман Галущенко назвав представників Єврокомісії «клерками середнього звена» і заявив: «Інна, мені дуже шкода, що ви бігаєте по посольствах і поливаєте брудом нашу енергетику і нашу державу».
«Я йому нагадала, що кілька місяців тому Верховна Рада, включно зі Слугами Народу, викликала Галущенка доповісти про корупцію в Міненерго. Він досі не зʼявився», — написала депутатка.
Незабаром Міненерго у своїй заяві написало, що стенограма засідання Верховної Ради зафіксувала, що вислів міністра не стосується слів посла ЄС в Україні.
«На жаль, питання будівництва енергоблоків Хмельницької АЕС стало предметом маніпуляції, у тому числі зі сторони окремих опозиційних депутатів Верховної Ради та експертів. Зокрема, в рамках відповідних публічних обговорень було використано приватне листування дипломатів середньої ланки, не уповноважених на висловлення офіційної позиції ЄС чи держав-членів. Саме про це листування говорив міністр у своїй доповіді», — зазначили в заяві.
- У липні поширилася інформація про те, що на Південноукраїнській АЕС за три дні згоріли три трансформатори струму, що призвело до відключення від мережі одного з атомних реакторів і двох-трьох ліній в мережі «Укренерго». Герман Галущенко заявив на засіданні Верховної Ради, що інформація про аварію на Південноукраїнській АЕС — це фейк, поширений росіянами. «Укренерго» у відповідь на депутатський запит Ярослава Железняка підтвердила «позаштатну ситуацію».
- У квітні 2024 року ДП «Енергоатом» написало, що на Хмельницькій АЕС розпочали будівництво енергоблоків № 5 і № 6 за американською технологією АР1000 Westinghouse. Україна планувала розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів на Хмельницькій АЕС.