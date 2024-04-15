На Хмельницькій АЕС почали будівництво двох енергоблоків за технологією Westinghouse

На Хмельницькій АЕС розпочали будівництво енергоблоків № 5 і № 6 за американською технологією АР1000 Westinghouse. Її особливість — можливість маневрування блоків, що важливо для України, адже росіяни знищують саме балансуючі потужності української енергетики.

Про це повідомив «Енергоатом».

«Це великий геополітичний проєкт спільного інтересу України і США. Технології, які ми будемо разом будувати і розвивати, витіснять росіян з європейського ринку атомної енергетики», — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

На тлі постійних обстрілів критичної інфраструктури Україна потребує більше енергетичних потужностей. Основний фокус зосереджений на атомній енергетиці, оскільки вона генерує понад 50% електроенергії в країні. Україна потребує додаткових енергоблоків також через окупацію Запорізької АЕС.

Ці блоки на Хмельницькій АЕС будуть першими з девʼяти, які планують побудувати в Україні спільно з Westinghouse за технологією АР1000. А ХАЕС-5 стане першим в Україні атомним енергоблоком нерадянської конструкції.

Цьогоріч Україна планує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів, щоб компенсувати втрачені через повномасштабну війну з росією енергетичні потужності. Усі чотири реактори побудують на Хмельницькій АЕС.

Атака на українську енергетику

Під час масованого обстрілу України в ніч на 11 квітня росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС у місті Українка на Київщині. ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації. До нього входять:

Зміївська ТЕС на Харківщині (знищили росіяни);

Трипільська ТЕС на Київщині (знищили росіяни);

Вуглегірська ТЕС на Донеччині (захопили росіяни).

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові стався блекаут. Серед іншого окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

У ніч на 29 березня росія завдала масштабного ракетного авіаудару по обʼєктах паливно-енергетичного сектора України. Тоді пошкодило енергоінфраструктуру в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській та Чернівецькій областях. Цілями окупантів також були Канівська і Дністровська гідроелектростанції, що розташовані в Черкаській і Чернівецькій областях.

За оцінками Центру досліджень енергетики, у липні — серпні можна очікувати жорстких обмежень для споживачів після останніх атак на енергетику.