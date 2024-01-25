Україна цьогоріч планує розпочати будівництво чотирьох ядерних реакторів на Хмельницькій АЕС

Україна цьогоріч розраховує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів, щоб компенсувати втрачені енергетичні потужності через повномасштабну війну з росією.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко повідомив інформагентству Reuters.

Очікується, що два блоки базуватимуться на обладнанні російського виробництва, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії. Тоді як інші два — на західних технологіях виробника енергетичного обладнання Westinghouse. Усі чотири реактори побудують на Хмельницькій АЕС, додав Галущенко.

Як зазначив міністр енергетики, будівництво планують розпочати влітку-восени цього року.

Будівництво 3-го і 4-го реакторів Хмельницької АЕС почалося ще у 1980-х роках, але його заморозили.

З моменту здобуття незалежності від Радянського Союзу в 1991 році Україна побудувала три нові атомні реактори — по одному на Запорізькій, Хмельницькій та Рівненській АЕС.

На сьогодні усі три АЕС на підконтрольній Україні території забезпечують понад 55% потреб країни в електроенергії, але Київ хоче розширити цей сектор, щоб компенсувати тимчасову втрату Запорізької АЕС, найбільшої атомної станції у Європі.

У грудні НАЕК «Енергоатом» і Westinghouse підписали угоду про закупівлю обладнання для 5-го енергоблока Хмельницької АЕС.