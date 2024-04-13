Усі енергоблоки ЗАЕС у стані «холодного зупину» вперше з 2022 року

Уперше з кінця 2022 року всі шість енергоблоків тимчасово окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції перевели у стан «холодного зупину».

Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

Усі реакторні блоки почали роботу в стані «холодного зупину», коли росіяни вивели з «гарячого» енергоблок № 4 після нещодавнього завершення опалювального сезону в Енергодарі.

Рафаель Гроссі привітав таке рішення російських окупантів, бо його «протягом деякого часу рекомендувало МАГАТЕ, аби підвищити загальну безпеку обʼєкта».

За його словами, охолодження реактора забезпечує додатковий буфер на випадок аварії, однак це не вирішує проблеми нещодавнього різкого погіршення ситуації на заводі.

«Без сумніву, ядерна безпека і безпека на цьому великому ядерному обʼєкті залишається дуже нестабільною», — додав гендиректор МАГАТЕ.

ЗАЕС опинилася під окупацією російських військових на початку березня 2022 року і відтоді працює під їхнім контролем. Станцію кілька разів повністю відʼєднували від енергомережі. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Володимир Зеленський наголошує, що поки на ЗАЕС перебувають російські солдати, «світ залишається на межі радіаційної катастрофи».