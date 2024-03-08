Рада керівників МАГАТЕ закликала росію терміново повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС

Рада керівників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) ухвалила підготовлену Україною резолюцію, що росія має негайно повернути контроль над Запорізькою АЕС Україні.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Документ закликає росію до термінового виведення із ЗАЕС всього несанкціонованого персоналу, включно з військовими, і до негайного повернення станції під повний контроль компетентних органів України.

У Міненерго зазначили, що це необхідно для безпечної та надійної експлуатації Запорізької атомної станції.

«Росія відкрито демонструє ворожість до агентства й свідомо підриває довіру до системи нерозповсюдження. Підтримуючи сьогодні розроблену Україною резолюцію, країни надішлють чіткий сигнал росії припинити свою незаконну діяльність», — вважає міністр енергетики України Герман Галущенко.

За його словами, «майбутній розвиток атомної енергетики у світі може зупинити навіть будь-яка незначна аварія на Запорізькій АЕС».

«В ухваленому документі, окрім цього, висловлюється серйозне занепокоєння нестабільним станом ядерної безпеки й захищеності на ЗАЕС, особливо відсутністю належного кваліфікованого персоналу на майданчику, прогалинами у проведенні планово-попереджувальних робіт, відсутністю надійних ланцюгів постачання, вразливим станом водопостачання, зовнішнього електропостачання та встановленням протипіхотних мін у буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім периметром установки», – ідеться в релізі.