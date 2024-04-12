У липні — серпні очікуються жорсткі відключення світла після атак на енергетику

За оцінками Центру досліджень енергетики, у липні — серпні можна очікувати жорстких обмежень для споживачів після останніх атак на енергетику.

Директор центру Олександр Харченко каже, що до опалювального сезону Україна має повернути 2 ГВт потужностей, з яких «у кращому випадку 300—500 МВт генерації до літнього піку споживання (липень — серпень)».

Загальна втрата генеруючих потужностей через ракетні атаки в Україні на кінець березня становила 23%, а з урахуванням атак у квітні може сягнути 35—40%.

У центрі кажуть, щоб покрити 98% добового споживання до опалювального сезону, слід не тільки імпортувати електроенергію по максимуму, але й відновити 2 гігавати потужностей теплової генерації.

«На жаль, можна зараз вже констатувати, що ще приблизно 1,5 ГВт повернуться до нас не раніше, ніж через півтора-два роки», — зазначає Олександр Харченко.

Станом на 31 березня 2024 енергосистема України могла забезпечувати:

75% від прогнозованого добового максимального споживання протягом опалювального сезону 2024/25 — без урахування імпорту електроенергії;

87% від прогнозованого добового максимального споживання протягом опалювального сезону 2024/25 — за умови максимального імпорту.

«Це цифри, які в нас виходили до останньої атаки 11 квітня. Тобто фактично можна відрізати по 10—12% від кожного з цих показників», 一 додає Харченко.

Для відновлення потужностей обʼєднаної енергосистеми Україні потрібно приблизно $5 мільярдів на найближчі три-пʼять років.

Атака на українську енергетику

Під час масованого обстрілу України в ніч на 11 квітня росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС у місті Українка на Київщині. ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації. До нього входять:

Зміївська ТЕС на Харківщині (знищили росіяни);

Трипільська ТЕС на Київщині (знищили росіяни);

Вуглегірська ТЕС на Донеччині (захопили росіяни).

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові стався блекаут. Серед іншого окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

У ніч на 29 березня росія завдала масштабного ракетного авіаудару по обʼєктах паливно-енергетичного сектора України. Тоді пошкодило енергоінфраструктуру в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській та Чернівецькій областях. Цілями окупантів також були Канівська і Дністровська гідроелектростанції, що розташовані в Черкаській і Чернівецькій областях.