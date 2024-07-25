Аварія на Південноукраїнській АЕС була. «Укренерго» підтвердило це у відповіді на запит нардепа Железняка

У четвер, 18 липня, зʼявилася інформація про те, що на Південноукраїнській АЕС за три дні згоріли три трансформатори струму, що призвело до відключення від мережі одного з атомних реакторів і двох-трьох ліній в мережі «Укренерго». Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко писав у Facebook, що аварії сталися через аномальну спеку.

Наступного дня міністр енергетики Герман Галущенко заявив на засіданні Верховної Ради, що інформація про аварію на Південноукраїнській АЕС — це фейк, поширений росіянами. Мовляв, навіть коли Міністерство виходить із заявою, воно ніколи не вказує певний обʼєкт, конкретну станцію чи підстанцію — такі оголошення більш загальні. Крім того, він заявив, що доручить компетентним органам зʼясувати, хто і навіщо «поширював таку дезінформацію і російський наратив».

Заяву Галущенка вирішив перевірити народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк, надіславши запит до НЕК «Укренерго».

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Ярослав Железняк / Telegram

Відповідь енергетичної компанії Железняку свідчить про те, що 15 липня на Південноукраїнській атомній електростанції все ж сталася позаштатна подія, через яку пошкодилися трансформатори струму.

Врешті відімкнувся перший енергоблок з навантаженням у тисячу мегават і три лінії електропередачі. Сталося коротке замикання вимірювального трансформатора струму з подальшим руйнуванням і загорянням.

Через це на півночі, півдні та сході України вводили аварійні відключення, а в центральних регіонах, зокрема в Києві, суттєво збільшилася тривалість відключень світла.