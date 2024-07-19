Міністр енергетики Галущенко: Інформація про пожежу на Південноукраїнській АЕС — поширений росіянами фейк

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що інформація про аварію на Південноукраїнській атомній електростанції — поширений росіянами фейк.

Про це він заявив на засіданні Верховної Ради.

«Центр протидії дезінформації вже висловив позицію, що це все фейк, і найцікавіше, що спочатку ця інформація зʼявилася на російських каналах», — зазначив Галущенко.

Як він пояснив, навіть коли міністерство виходить із заявою, відомство ніколи не вказує певний обʼєкт, конкретну станцію чи підстанцію — оголошення більш загальні.

«На російському каналі зʼявилася ця комунікація про Південноукраїнську станцію, потім завдяки деяким експертам, не хочу їх коментувати, воно залетіло в український медіапростір. Ну, це неправда — блок мережі працює. Питання в тому, для чого це робиться», — додав Галущенко.

Він сказав, що це питання, ймовірно, переадресують компетентним органам, які мають працювати з тими, хто поширював таку дезінформацію і зʼясовувати, навіщо ті поширювали російські наративи в український медіапростір.