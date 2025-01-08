У Венесуелі затримали українців у складі групи «іноземних найманців». Їх звинувачують у підготовці теракту

Влада Венесуели 7 січня затримала сімох іноземних «найманців», серед яких були і українці. Вони начебто планувати теракт за три дні до президентської інавгурації.

Про це пише агентство EFE.

За словами президента Ніколаса Мадуро, венесуельські правоохоронці затримали двох громадян США, двох чоловіків із Колумбії та трьох з України.

«Сьогодні ми затримали сімох іноземних найманців, зокрема двох ключових зі США», — заявив венесуельський президент.

Мадуро стверджує, що ця група «найманців» є додатковою до 125 інших, затриманих у листопаді й грудні. У першої групи начебто були плани атакувати виконавчого віцепрезидента та міністра Делсі Родрігеса, а також напасти на інфраструктуру країни, державні установи та лідерів боліваріанської революції.

Що передувало

У липні 2024 року у Венесуелі пройшли нові вибори, де переможцем оголосили чинного президента Ніколаса Мадуро. Опозиція не погодилась та заявила про перемогу свого кандидата Едмундо Гонсалеса, у країні спалахнули масові протести. Уряд президента Мадуро затримав понад 2 400 людей після виборів, створивши те, що ООН назвала «атмосферою страху».

США пропонували провести у країні перевибори, однак Верховний суд Венесуели визнав Мадуро обраним президентом. Але уряд Венесуели не оприлюднив доказів перемоги. Європейський Союз не визнав Мадуро переможцем, не побачивши результатів голосування. США заявили, що є «переконливі» докази його поразки.

Суддя у Венесуелі 3 вересня видав ордер на арешт Едмундо Гонсалеса. Це сталося після запиту прокуратури, яка, як вважається, лояльна до президента Ніколаса Мадуро. Гонсалеса звинувачують у «тяжких злочинах», зокрема в «узурпації» державних обовʼязків, фальсифікації документів, підбурюванні до непокори та саботажі системи.

Інавгурація Мадуро запланована на 10 січня. На посаді президента він уже пробув два шестирічні терміни — з 2013 року.