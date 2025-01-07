Суд продовжив термін дії ордера на арешт президента Південної Кореї

Західний окружний суд Сеулу продовжив термін дії ордера на затримання президента Південної Кореї Юн Сок Йоля у звʼязку з запровадженням ним воєнного стану.

Про це пише Yonhap.

Суд задовольнив клопотання слідчих після того, як у понеділок закінчився термін дії початкового ордера.

Спроба виконати ордер минулої пʼятниці провалилася після того, як співробітники президентської охорони заблокували слідчим доступ до будівлі офіційної резиденції Юн Сок Йоля у центрі Сеулу.

Хоча слідчі не розголошують термін дії нового ордера, вважається, що він триватиме довше за звичайні сім днів, враховуючи очікувані труднощі із затриманням Юна.

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні в ніч з 3 на 4 грудня для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна Демократична партія Південної Кореї, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.

Загалом воєнний стан протривав близько шести годин, але спричинив гостру внутрішню кризу — тепер президента закликають піти у відставку. 8 грудня йому повідомили про підозру в державній зраді та зловживанні владою та заборонили виїжджати за кордон.

14 грудня парламент Південної Кореї підтримав законопроєкт про імпічмент президента Юн Сок Йоля.