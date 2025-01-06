Зупинка транзиту російського газу, великий обмін полоненими, погрози прем’єра Словаччини Фіцо. Головне за тиждень

З 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського газу, у Придністров’ї — дефіцит енергоресурсів, Володимир Зеленський призначив військового омбудсмана, а 189 українців повернулися додому з полону.

«Бабель» зібрав головні новини тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.

Україна офіційно зупинила транзит російського газу

О 7:00 1 січня 2025 року транспортування російського природного газу територією України зупинили в інтересах нацбезпеки. Очільник Міненерго Герман Галущенко пояснив, що Київ поінформував про це міжнародних партнерів установленим порядком.

«Це історична подія. Росія втрачає ринки, вона буде зазнавати фінансових втрат. Європа вже ухвалила рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна», — сказав Галущенко.

Погрози Фіцо обмежити допомогу українцям у Словаччині через зупинку транзиту газу з РФ

На зупинку транзиту російського газу Україною відреагував премʼєр Словаччини Роберт Фіцо. Він переконаний, що президент Володимир Зеленський нібито «почав саботувати державні фінанси Словаччини й завдавати шкоди фінансовим інтересам всього Європейського Союзу».

Через зупинку транзиту газу збитки для Словаччини, за словами Фіцо, становитимуть €500 мільйонів на рік. Вихід із ситуації, на думку політика — або відновлення транзиту газу, або компенсація збитків.

Ордер на арешт президента Південної Кореї Юн Сок Йоля

Суд Південної Кореї видав ордер на арешт тимчасово відстороненого президента Юн Сок Йоля за те, що той запровадив короткочасний воєнний стан 3 грудня. Проти політика відкрили кілька розслідувань за звинуваченнями в заколоті та державній зраді, він проігнорував три виклики на допит.

3 січня охорона президента та військові завадили виконати ордер, тому Управління з розслідування корупції серед високопосадовців призупинило арешт. Протистояння тривало пʼять годин.

Великий обмін полоненими з РФ — додому повернулися 189 українців

Україна 30 грудня провела 11-й у 2024 році обмін полоненими з Росією — додому повернулись 189 українців. У Координаційному центрі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що з полону звільнили:

87 військовослужбовців ЗСУ (з них 17 — з Тероборони);

43 військовослужбовців Нацгвардії;

33 прикордонників;

24 бійців Військово-морських сил.

Також з неволі повернулися двоє цивільних.

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Дефіцит енергоресурсів у Придністровʼї

Україна припинила транзит російського газу, який отримували кілька держав ЄС та невизнане Придністров’я. Водночас Молдова не погодилась на вимоги Росії, які та висунула для продовження поставок газу Придністров’ю альтернативним маршрутом — через Балкани. Тож 28 грудня 2024 року «Газпром» офіційно оголосив, що із січня припинить постачати газ до Придністров’я через «невиконання платіжних зобовʼязань».

У Придністровʼї припинили подачу тепла і гарячої води в житлові будинки. У багатоповерхівках газ доступний лише для приготування їжі. Його подають із запасів у системі газопроводів, але лише доти, доки тиск у мережі не знизиться до критичного рівня. У лікарнях і соцустановах поки що відключень немає.

Промислові підприємства 2 січня також призупинили роботу через дефіцит енергоресурсів. Вже 3 січня ввели віялові відключення електроенергії через надмірне енергоспоживання. Тривалість відключень дедалі збільшується.

Зеленський призначив Ольгу Решетилову військовим омбудсманом

Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей українських воїнів.

«Зараз головне завдання — разом із Міністерством оборони України, разом із громадянським суспільством підготувати законопроєкт про військового омбудсмана та всі необхідні системні основи роботи цієї інституції», — зазначив президент.

Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)

Зеленський наголосив, що українські бійці мають отримати дієві інструменти захисту своїх прав, а систему управління людьми в армії мають модернізувати.

Україна стала повноправною учасницею Римського статуту МКС

Україна стала 125-ю державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Ставши повноправним членом Римського статуту МКС, Україна отримала можливість брати участь в Асамблеї держав-учасниць МКС, виносити питання на її розгляд, голосувати за розподіл бюджету МКС, брати участь у виборах суддів та інших виборних осіб, зокрема прокурора МКС, впливати на пріоритети МКС та розробку змін до Римського статуту.

У січні 2025 року в Україні ліквідували МСЕК

Президент України Володимир Зеленський наприкінці грудня 2024 року підписав закон про ліквідацію Медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 1 січня 2025 року.

Тепер функції МСЕК виконуватимуть експертні комісії, сформовані в кластерних і надкластерних лікарнях. А замість поняття «медико-соціальна експертиза» зʼявиться термін «оцінювання повсякденного функціонування людини».