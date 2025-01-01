Україна стала повноправною учасницею Римського статуту МКС

Україна стала 125-ю державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Як повідомляє Укрінформ, у будівлі суду серед стягів держав-учасниць МКС встановили і синьо-жовтий український прапор.

Ставши повноправним членом Римського статуту МКС, Україна отримала можливість брати участь в Асамблеї держав-учасниць МКС, виносити питання на її розгляд, голосувати за розподіл бюджету МКС, брати участь у виборах суддів та інших виборних осіб, зокрема прокурора МКС, впливати на пріоритети МКС та розробку змін до Римського статуту.

У грудні 2026 року Асамблея держав-учасниць обиратиме нових суддів. Україна зможе висувати свого кандидата і голосувати за інших.

Повноцінна участь України у МКС спростить доступ українцям, які постраждали від російських злочинів, до спеціального Цільового фонду МКС для потерпілих.

Що передувало

Римський статут — це міжнародний договір, який став основою для створення МКС і визначив перелік злочинів, які суд має право розслідувати: воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид і злочини агресії.

Президент України Володимир Зеленський 24 серпня підписав закон про ратифікацію Римського статуту.

А 22 жовтня Зеленський підписав закон № 11484, який приводить Кримінальний кодекс України у відповідність до норм Римського статуту. Зокрема, закон криміналізує злочини проти людяності і вносить командну відповідальність, тобто командири нестимуть відповідальність за воєнні злочини своїх підлеглих, навіть якщо вони не скоювали їх особисто, але знали про них та ігнорували їх.