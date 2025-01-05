Провладний кандидат у президенти Румунії призупинив передвиборчу кампанію

Кандидат у президенти Крін Антонеску, якого підтримували три партії урядової коаліції Румунії, призупинив свою передвиборчу кампанію, але не зняв кандидатуру. Усе через те, що коаліція досі одностайно не схвалила його кандидатуру, а точна дата президентських виборів невідома.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Digi24.

За його словами, він чекає від уряду Румунії «відповідальної поведінки». Зокрема, це стосується пояснень «що сталося в Румунії зі скасуванням першого туру голосування, щоб гарантувати, що в цій країні є ще демократія».

Для Антонеску також здається «неприйнятним», що спершу коаліція неофіційно висунула його кандидатом, але згодом окремі політики казали йому, що ще будуть додаткові зустрічі і вони не впевнені в його кандидатурі.

«Якщо ви збережете свій вибір щодо моєї кандидатури, ви знаєте, де мене знайти», — заявив політик.

Але, за його словами, він подумає краще, ніж першого разу, і лише після цього повторно дасть відповідь на пропозицію.

«Я не відкликаю свою кандидатуру, я не відступаю, я взяв на себе все, що це означає, всі труднощі і весь шлях, і я готовий пройти його до кінця в будь-який час», — заявив Антонеску.

Президентські вибори в Румунії

Перший тур президентських виборів у Румунії пройшов 24 листопада. У другий тур вийшли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі. Причому Ласконі обігнала чинного премʼєр-міністра країни Марчела Чолаку всього на 2,7 тисячі голосів виборців.

Лідерство Джорджеску виявилось несподіваним, його почали звинувачувати у впливі на вибори через TikTok. Через це Єврокомісія навіть звернулась до платформи з проханням надати інформацію про те, як соцмережа зменшила ризик неавтентичного або автоматизованого використання свого сервісу, а також перелічити ризики, що випливають з її системи рекомендованого контенту.

Румунська розвідка зʼясувала, що участь у фінансуванні кампанії Джорджеску брав TikTok-акаунт bogpr, яким користується громадянин Румунії Богдан Песчір. Він здійснив платежі загалом на $381 тисячу в період з 24 жовтня по 24 листопада користувачам акаунтів TikTok, які брали участь у просуванні Джорджеску.

Конституційний суд Румунії 6 грудня скасував результати першого туру президентських виборів. Попередньо, нове голосування пройде навесні 2025 року.

Ультраправий кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску подав скаргу до Європейського суду з прав людини, щоб поскаржитися на перезапуск виборів. Джорджеску просить ЄСПЛ зобовʼязати владу Румунії організувати другий тур голосування, до якого вийшли він і прозахідна Олена Ласконі. Політик наполягає на терміновому розгляді справи.