Ультраправий кандидат у президенти Румунії скаржиться на перезапуск виборів до ЄСПЛ

Келін Джорджеску подав скаргу до Європейського суду з прав людини. Він зробив це через рішення Конституційного суду країни розпочати президентські вибори з нуля, адже кампанія політика була маніпулятивною.

Про це повідомляє румунське ЗМІ G4Media.

У документі, з яким ознайомилося медіа, Джорджеску просить ЄСПЛ зобовʼязати владу Румунії організувати другий тур голосування, до якого вийшли він і прозахідна Олена Ласконі. Політик наполягає на терміновому розгляді справи.

Джорджеску вважає необхідним змусити Бухарест «вжити заходів для виправлення моральної та демократичної шкоди» й відновити довіру до виборчого процесу. У своїй скарзі кандидат згадує, зокрема:

право на вільні вибори, порушене анулюванням голосів нібито без доказів;

право на справедливий суд, порушене, як стверджується, відсутністю прозорого процесу;

відсутність механізму для оскарження рішення КС на рівні держави.

Президентські вибори в Румунії

Перший тур президентських виборів у Румунії пройшов 24 листопада. У другий тур вийшли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі. Причому Ласконі обігнала чинного премʼєр-міністра країни Марчела Чолаку всього на 2,7 тисячі голосів виборців.

Лідерство Джорджеску виявилось несподіваним, його почали звинувачувати у впливі на вибори через TikTok. Через це Єврокомісія навіть звернулась до платформи з проханням надати інформацію про те, як соцмережа зменшила ризик неавтентичного або автоматизованого використання свого сервісу, а також перелічити ризики, що випливають з її системи рекомендованого контенту.

Румунська розвідка зʼясувала, що участь у фінансуванні кампанії Джорджеску брав TikTok-акаунт bogpr, яким користується громадянин Румунії Богдан Песчір. Він здійснив платежі загалом на $381 тисячу в період з 24 жовтня по 24 листопада користувачам акаунтів TikTok, які брали участь у просуванні Джорджеску.

Конституційний суд Румунії 6 грудня скасував результати першого туру президентських виборів. Попередньо, нове голосування пройде навесні 2025 року.