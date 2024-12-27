США ввели санкції проти експремʼєра Грузії Бідзіни Іванішвілі

США ввели фінансові санкції проти почесного голови правлячої партії Грузії «Грузинська мрія» та експремʼєра країни Бідзіни Іванішвілі.

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів США.

Усі його активи, які перебувають у США або у власності та під контролем американських громадян, заблокують.

У США кажуть, що рішення щодо санкцій проти Іванішвілі ухвалили на підставі указу № 14024 президента Байдена від 15 квітня 2021 року — у відповідь на «шкідливі дії Російської Федерації».

Під санкції підпадають люди, які «вчиняють дії, що підривають демократичні інститути та цінності, а також беруть участь у міжнародній корупції».

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що країна ввела санкції проти Іванішвілі за «підрив демократичного та євроатлантичного майбутнього Грузії на користь Росії».

«Сполучені Штати віддані справі притягнення до відповідальності тих, хто підриває демократію та права людини у Грузії», — резюмував Блінкен.

Що передувало

У жовтні у Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія «Грузинська мрія — Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд. Результатів виборів не визнав Європарламент. Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії. Опозиція та президентка з результатами не погодились, почалися протести.

28 листопада 2024 року премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року. Він пояснив, що 2028 рік нібито стане часом, коли Грузія буде економічно готова розпочати переговори про вступ. Після цього у країні почалися масштабні протести, їх розганяють силовики, використовуючи водомети й сльозогінний газ.

На тлі силових розгонів мітингів США призупинили американсько-грузинське стратегічне партнерство, представники Грузії в кількох державах Євросоюзу та США заявили, що складають свої обовʼязки. Також санкції проти влади Грузії за розгін протестів ввела Україна. Сполучене Королівство теж призупинить підтримку грузинської влади та обмежить співпрацю з нею.