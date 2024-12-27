Україна встановила контакт із новою владою Сирії і готова відновити дипвідносини

Україна відновить дипломатичні відносини із Сирією, якщо новий уряд змінить рішення режиму Башара Асада, який визнав порушення територіальної цілісності України.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу, передає Укрінформ.

«Ми будемо дивитися, як діятиме новий уряд. Ми розуміємо, що попередній режим Асада визнав порушення територіальної цілісності України, тому були розірвані дипломатичні відносини. Якщо ця політика зміниться, то будуть відновлені дипломатичні відносини», — сказав він.

Речник додав, що на рівні міністра контакт із новою сирійською владою вже встановлений.

Тихий підкреслив, що надання гуманітарної допомоги — 500 тонн пшеничного борошна, є не окремою акцією, а ширшою політикою, щирим бажанням України допомогти сирійському народу в складній ситуації.

«Ми розуміємо, наскільки складно після такої війни, після падіння цього кривавого режиму, наскільки складно простим сирійцям. Тому так, це частина ширшої політики. Я думаю, що ви побачите більше кроків у цьому напрямку в майбутньому», — зазначив дипломат.

Речник запевнив, що якщо буде взаємна готовність розвивати цей діалог, Київ буде ухвалювати додаткові кроки.

Повалення режиму Асада в Сирії

8 грудня 2024 року сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці вже почали формувати перехідний уряд — його очолить Мухаммед Башир, який очолював «Уряд порятунку» — політичну структуру, створену 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.