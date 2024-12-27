Україна відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна — це допомога в межах гуманітарної програми «Зерно з України».

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Протягом наступних тижнів борошно отримають 33 250 сімей, або 167 000 людей. Кожен пакунок важить 15 кілограмів і може прогодувати сімʼю з пʼятьох людей протягом місяця.

«Бажаємо Сирії та її народу безпеки, стабільності й відновлення. Ми знаємо справжню цінність цих речей», — зазначив президент.

«Зерно з України» — це гуманітарна продовольча програма, яку запустили 26 листопада 2022 року, в 90-ті роковини від початку Голодомору 1932—1933 років. Її мета — постачити збіжжя до найбідніших країн Африки. Тепер програму розширили й на Сирію.

Гуманітарна ситуація в Сирії залишається складною, попри падіння режиму експрезидента Башара Асада. За даними ООН, понад 12 мільйонів сирійців не мають належного доступу до їжі. Всесвітня продовольча програма (World Food Programme) зауважує, що три мільйони громадян Сирії перебували в стані гострого голоду. Громадянська війна зруйнувала сільськогосподарське виробництво, суттєво скоротила імпорт продуктів і спричинила зростання цін.

Повалення режиму Асада в Сирії

8 грудня 2024 року сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці вже почали формувати перехідний уряд — його очолить Мухаммед Башир, який очолював «Уряд порятунку» — політичну структуру, створену 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.