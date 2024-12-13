Київ готовий підтримати сирійців у рамках програми «Зерно з України»

Київ готовий підтримати сирійський народ у рамках гуманітарної програми «Зерно з України».

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

«Ми розуміємо, наскільки складна нинішня ситуація для простих сирійців, і готові простягнути руку допомоги», — написав він.

«Зерно з України» — це гуманітарна продовольча програма, яку запустили 26 листопада 2022 року, в 90-ті роковини від початку Голодомору 1932—1933 років. Її мета — постачити збіжжя до найбідніших країн Африки. Тепер програму можуть розширити й на Сирію.

Гуманітарна ситуація в Сирії залишається складною, попри падіння режиму експрезидента Башара Асада. За даними ООН, понад 12 мільйонів сирійців не мають належного доступу до їжі. Всесвітня продовольча програма (World Food Programme) зауважує, що три мільйони громадян Сирії перебували в стані гострого голоду. Громадянська війна зруйнувала сільськогосподарське виробництво, суттєво скоротила імпорт продуктів та спричинила зростання цін.

Повалення режиму Асада в Сирії

З 27 листопада в Сирії тривали активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо.

Уже 1 грудня медіа написали, що війська Асада втратили контроль над Алеппо — вперше від початку військового конфлікту, що розпочався понад десять років тому, а згодом і над містом Хама — пʼятим за площею в країні.

8 грудня сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і заявила, що повалила режим президента Башара Асада. Російські пропагандисти кажуть, що Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці вже почали формувати перехідний уряд — його очолить Мухаммед Башир, який очолював «Уряд порятунку» — політичну структуру, створену 2017 року на територіях, що перебували під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.