Azerbaijan Airlines призупиняє рейси до кількох російських міст після катастрофи

Авіакомпанія Azerbaijan Airlines (AZAL) з 28 грудня призупиняє рейси з Баку до низки аеропортів Росії.

Про це повідомляє азербайджанська служба новин Media.az, посилаючись на пресслужбу компанії.

Заходів вживають на підставі рішення Держагентства громадянської авіації Азербайджану. Це пов’язано з розслідуванням авіатрощі Embraer 190 в Казахстані 25 грудня.

Відомо, що в день аварії авіакомпанія зупинила польоти з Баку до Грозного та Махачкали. Тепер призупинять рейси в такі населені пункти РФ:

Мінеральні Води;

Сочі;

Волгоград;

Уфа;

Самара;

Грозний;

Махачкала.

Пасажири, які придбали квитки на ці напрямки, можуть повернути всю суму коштів або безплатно переоформити квитки. AZAL продовжить літати в Москву, Санкт-Петербург, Єкатеринбург, Астрахань, Казань і Новосибірськ.

Що передувало

Авіакатастрофа сталась у Казахстані вранці 25 грудня. Літак Azerbaijan Airlines, який виконував рейс зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у Росії, впав біля казахстанського міста Актау.

На борту літака було 67 людей, з них пʼятеро — члени екіпажу. Щонайменше 38 з них загинули.

За даними джерел Euronews в азербайджанському уряді, причиною авіатрощі стала російська ракета класу «земля — повітря». Ракету начебто випустили по рейсу 8432 під час повітряної активності безпілотників над Грозним. Під час польоту ракета вибухнула, а її осколки влучили в літак.

Ізраїльська авіакомпанія El Al скасувала рейси до Москви через авіакатастрофу літака Embraer.