Авіакомпанія Ізраїлю скасувала рейси до Москви на тлі імовірної причетності РФ до авіакатастрофи в Казахстані

Ізраїльська авіакомпанія El Al скасувала рейси до Москви через авіакатастрофу літака Embraer 25 грудня, де загинули щонайменше 38 людей. До цього Euronews із посиланням на джерела в азербайджанському уряді писало, що причиною авіакатастрофи в Казахстані стала російська ракета.

Про припинення рейсів до Москви ізраїльська авіакомпанія повідомила 26 грудня, передає Jerusalem Post.

Авіакомпанія протягом наступного тижня оцінить ситуацію і залежно від результатів ухвалить рішення про відновлення польотів.

Щодо авіакатастрофи, то віцепремʼєр-міністр Казахстану Канат Божимбаєв заявив, що не може ані підтвердити, ані спростувати інформацію про те, що саме ракета російської протиповітряної оборони збила літак.

Казахстанський прокурор транспорту регіону, де впав літак, сказав, що розслідування ще не дійшло остаточних висновків.

Для Reuters ситуацію прокоментували у Кремлі. Там заявили, що розслідування триває і недоречно коментувати, поки розслідування не дійде «власних висновків».

НАТО також закликало розслідувати авіакатастрофу.

Що передувало

Авіакатастрофа сталась у Казахстані вранці 25 грудня. Літак, який виконував рейс зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у Росії, впав біля казахстанського міста Актау.

На борту літака було 67 людей, з них пʼятеро — члени екіпажу. Щонайменше 38 з них загинули.

Euronews із посиланням на джерела в азербайджанському уряді писало, що причиною авіакатастрофи в Казахстані стала російська ракета.

За словами джерел, ракета була випущена по рейсу 8432 під час повітряної активності безпілотників над Грозним. Під час польоту ракета вибухнула, а її уламки влучили в літак.

Пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в жодному з російських аеропортів, попри прохання пілотів про екстрену посадку, кажуть джерела. Натомість йому наказали летіти через Каспійське море в напрямку Актау в Казахстані.

Навігаційні GPS-системи літака були заглушені на всьому шляху польоту над морем.

Ракету випустили із зенітно-ракетного комплексу «Панцир-С», повідомило видання AnewZ із посиланням на азербайджанські урядові джерела.

Голова Ради безпеки Чечні Хамзат Кадиров підтвердив, що вранці в середу відбулася атака безпілотників на Грозний, зазначивши, що жертв і руйнувань немає.