Ізраїль показав 85 тисяч військових трофеїв, вивезених з Лівану

Армія оборони Ізраїлю заявила, що затрофеїла під час наступу на «Хезболлу» в Лівані 85 тисяч одиниць військової техніки, зброї та боєприпасів.

Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

Ось повний перелік того, що вивезли з Лівану ізраїльські військові (цифри приблизні):

6 840 пускових установок до ПТРК, РПГ і гранатометів;

9 тисяч вибухових пристроїв;

60 800 засобів звʼязку, електроніки, компʼютерів тощо;

2 250 реактивних та артилерійських снарядів;

2 700 одиниць стрілецької зброї;

2 860 інших одиниць різної іншої зброї;

300 біноклів і засобів спостереження;

60 ракет до ЗРК і ПЗРК;

20 транспортних засобів.

Усе це після захоплення передали для вивчення і розвідки. Зазвичай, коли з дослідженням закінчують, техніка, боєприпаси, зброя та інше потрапляють на виставки, які влаштовує ЦАХАЛ.

1 5







Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Ці трофеї ізраїльські військові захопили під час наступу на південне прикордоння Лівану — вони просунулися не глибше ніж на 8 кілометрів.

Конфлікт Ізраїлю і «Хезболли»

У Лівані 17 вересня 2024 року вибухнули сотні пейджерів у членів підтримуваного Іраном ліванського угруповання «Хезболла». Повторна серія вибухів сталася 18 вересня — тоді детонували рації та радіоприймачі. Усього від атаки загинули щонайменше 39 людей, ще майже 3 тисяч поранені, причому не всі вони були членами угруповання.

Після повторних вибухів міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Ізраїль переносить головні військові зусилля на північ — розпочинається «нова фаза» війни. На півночі Ізраїль межує з Ліваном, де діє «Хезболла».

Уже 20 вересня ЦАХАЛ ударив по вищому командуванню «Хезболли» в Бейруті. Через атаку загинув командир ракетної дивізії угруповання Ібрагім Кубаїсі. А за тиждень, 27 вересня, ЦАХАЛ ударив по штаб-квартирі «Хезболли» у столиці Лівану Бейруті — у цій атаці загинув лідер «Хезболли» Хасан Насралла.