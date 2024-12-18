Німецький концерн Rheinmetall постачатиме Україні 155-мм модулі артилерійського метального заряду. Компанія та українське Міністерство оборони підписали відповідну угоду.

Про це йдеться на сайті Rheinmetall.

Наприкінці 2024 року Україна вже замовила кілька десятків тисяч 155-мм модулів метального заряду різних типів на майже €9 мільйонів. Їх мають поставити в січні 2025 року.

Модулі артилерійського метального заряду

Модульний метальний заряд — це як паливо для гармати, тобто кілька частин пороху, які можна комбінувати, щоб змінити силу пострілу. Залежно від того, скільки таких частин використати, снаряд полетить далі чи ближче.

Це відносно нова технологія, що суттєво прискорює та полегшує роботу артилерійських підрозділів. Для пострілу з гармати крім снаряда — бойової частини — потрібний метальний заряд, тобто певний обʼєм пороху. Але стрільба на різні дистанції потребує різних зарядів, які не є взаємозамінними. Система Rheinmetall робить заряди універсальними — тобто для зміни дистанції стрільби артилеристам не потрібно шукати інший заряд, достатньо додати чи відняти необхідну кількість модулів.