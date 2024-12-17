Уряд Південної Кореї вводить санкції за співробітництво КНДР та Росії

Сеул вводить обмеження проти 11 людей та 15 компаній, причетних до військового співробітництва між Росією та Північною Кореєю, а також до закупівель ядерної та ракетної зброї для Пхеньяну.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Південної Кореї.

Ці санкції — частина співпраці зі США, Японією, Австралією, Канадою, Францією, Німеччиною, Італією, Новою Зеландією та Великою Британією, що засудили участь Пхеньяну у війні проти України.

Під обмеження потрапили, зокрема:

генерали Корейської народної армії Кім Йон Бок і Шин Кум Чоль, які супроводжують солдатів у Росії;

технік зенітно-ракетного обладнання Рі Сун Чжин;

лідер «Штурмового корпусу», який брав участь у бойових діях, Рі Бон Чун;

організація «Рафорт» та її власник Рафаель Газарян й організація «Транс Капітал», що надавали фінансову і технічну підтримку російсько-північнокорейській угоді про купівлю зброї;

Олексій Буднєв і компанія Technology Co Ltd, яку він представляє та яка перевозила військове обладнання КНДР;

Шевелін Павло, член «ПВК Вагнера», причетний до поставок зброї між Росією та КНДР, й організація «Верус», яка має стосунок до російсько-північнокорейської торгівлі;

Роман Алар та його компанія PARSEK LLC. Вони постачали до Північної Кореї ключові ракетні технології. Ardis-Bearings LLC та її представник Ігор Мічурін підтримували ядерні та ракетні розробки КНДР, допомагаючи вже підсанкційній компанії Joseon Dangun Trading Company.

Також під санкціями тепер Олександр Гаєвий та його організація «Аполлон», Олександр Часовніков та його компанії «Зеел-М Ко, Ltd» і «РК-Бриз». Вони допомагали в закупівлях Пак Кван Хуну, на якого вже поширюються санкції Сеулу.

Незаконні фінансові операції між Москвою та Пхеньяном здійснювали MRB Bank, TSMR Bank, RFC Bank, Stroytreyd LLC і Timer Bank. Зокрема, RFC Bank та КНДР створили московську компанію Stroytreyd LLC для повернення заморожених коштів Північної Кореї. Вони переказали мільйони доларів через Timer Bank на рахунок Stroytreyd LLC.

Нові санкції уряду Південної Кореї набудуть чинності 19 грудня. Фінансові операції з підсанкційними особами чи компаніями тепер потребують дозволу Комісії з фінансових послуг або Голови Банку Кореї.

Участь військових Північної Кореї у війні в Україні

Українська розвідка 24 жовтня повідомила, що перші солдати з КНДР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

Про те, що північнокорейські війська зазнали перших втрат у боях проти України, ще 6 листопада написала американська газета The New York Times. Північнокорейці билися разом із російською 810 окремою бригадою морської піхоти. Неясно, коли саме стався бій, але він був невеликим і там корейці зазнали перших втрат.

За даними джерел видання, Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання з 50 тисяч військових. Північнокорейців тренують бити з артилерії, вчать базовій тактиці піхоти та, що особливо важливо, зачистці траншей, кажуть американські посадовці. Це означає, що принаймні частину військових із КНДР використають у лобових атаках на українські позиції.

Участь північнокорейців у боях проти України також підтверджували у США та Південній Кореї.

Північна Корея та Росія нещодавно ратифікували угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яку їхні лідери підписали в червні. Вона, серед іншого, містить пакт про взаємну оборону. Очільниця МЗС Північної Кореї під час візиту в Москву на початку листопада 2024 року заявляла, що лідер КНДР Кім Чен Ин від початку великої війни наказав допомагати російській армії.