США розширили санкції проти Північної Кореї та Росії

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ввело санкції проти дев’яти людей і семи організацій, які надавали Північній Кореї фінансову й військову допомогу.

Про це йдеться у пресрелізі Мінфіну США.

«Постійні провокації режиму Кім Чен Ина, включно з його останнім випробуванням міжконтинентальної балістичної ракети та посиленням військової підтримки Росії, підривають стабільність у регіоні та підтримують агресію Путіна в Україні», — зазначив виконувач обовʼязків заступника міністра фінансів США Бредлі Сміт.

Серед тих, хто потрапив під санкції, Рі Чанг Хо — очільник Головного розвідувального бюро КНДР, який супроводжує тисячі північнокорейських військових, направлених у Росію, а також Кім Йон Бок, генерал Корейської народної армії, котрий теж супроводжує солдатів у Росії.

До санкційного списку ввійшли й російські компанії, які постачають нафту до КНДР — «Восток Трейдинг», DV Ink, «Новосибірськоблгаз», «Сибрегіонгаз», Okryu Trading Company.

Участь військових Північної Кореї у війні в Україні

Українська розвідка 24 жовтня повідомила, що перші солдати з КНДР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

Про те, що північнокорейські війська зазнали перших втрат у боях проти України, ще 6 листопада написала американська газета The New York Times. Північнокорейці билися разом із російською 810 окремою бригадою морської піхоти. Неясно, коли саме стався бій, але він був невеликим і там корейці зазнали перших втрат.

За даними джерел видання, Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання з 50 тисяч військових. Північнокорейців тренують бити з артилерії, вчать базовій тактиці піхоти та, що особливо важливо, зачистці траншей, кажуть американські посадовці. Це означає, що принаймні частину військових із КНДР використають у лобових атаках на українські позиції.

Участь північнокорейців у боях проти України також підтверджували у США та Південній Кореї.

Північна Корея та Росія нещодавно ратифікували угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яку їхні лідери підписали в червні. Вона, серед іншого, містить пакт про взаємну оборону. Очільниця МЗС Північної Кореї під час візиту в Москву на початку листопада 2024 року заявляла, що лідер КНДР Кім Чен Ин від початку великої війни наказав допомагати російській армії.