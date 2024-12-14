Лідер Азербайджану привітав Кавелашвілі з перемогою на президентських виборах у Грузії

Президент Азербайджану Ільхам Алієв привітав Михеїла Кавелашвілі з обранням на пост президента Грузії.

Про це йдеться в заяві на офіційному сайті президента.

Алієв підкреслив, що відносини між Баку і Тбілісі «історично ґрунтуються на дружбі та добросусідстві», що зумовлює обопільну підтримку двох народів. Він висловив надію на зміцнення відносин двох держав і розвиток стратегічного партнерства.

«Бажаю міцного здоров’я, щастя та успіхів у подальшій відповідальній діяльності на благо процвітання дружнього грузинського народу», — написав Алієв, звертаючись до Кавелашвілі.

Цьогорічні вибори в Грузії — перші, коли президента обирає не народ, а Виборча колегія. Більшість колегії — це представники провладної партії «Грузинська мрія». Михеїл Кавелашвілі був єдиним кандидатом.

Це голосування не визнають ані чинна президентка країни Саломе Зурабішвілі, ані опозиція та протестувальники. Зурабішвілі назвала процес виборів «насмішкою над демократією». Водночас вона впевнена, що ці події не завадять Грузії йти європейським шляхом.

«Ніхто нікого не обирав. Нічого не сталося», — прокоментувала вона, пише агентство News Georgia.

Політик нагадала, що рік тому, 14 грудня 2023 року, держава набула статусу кандидата на вступ до ЄС — на її думку, ця дата увійшла в історію.

Що передувало

У жовтні в Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія «Грузинська мрія — демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд. Результатів виборів не визнав Європарламент.

Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії. Опозиція та президентка з результатами не погодились, почалися протести.

28 листопада 2024 року премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року. Він пояснив, що 2028 рік нібито стане часом, коли Грузія буде економічно готова розпочати переговори про вступ. Після цього у країні почалися масштабні протести, їх розганяють силовики, використовуючи водомети й сльозогінний газ.

Тож вибори президенти Грузії проходять на тлі напруги в країні, що зростає.