Китай введе візові обмеження для посадовців США, які «втручалися» у питання Гонконгу

Влада КНР вирішила запровадити візові обмеження для співробітників уряду Сполучених Штатів за «кричущі дії» у питаннях, пов’язаних із Гонконгом.

Про це повідомляє китайське видання Global Times, посилаючись на заяву речниці Міністерства закордонних справ Мао Нін.

У листопаді 2024 року Вашингтон анонсував нові санкції проти гонконзьких чиновників після ув’язнення 45 людей за «підривну діяльність» проти влади Китаю. Йдеться про учасників протестів 2020 року. Їх засудили до ув’язнення на терміни від 50 місяців до 10 років.

Мао Нін заявила, нібито США використали цю подію, щоб ввести візові обмеження для чиновників Пекіну. У МЗС Китаю назвали це «грубим втручанням» у внутрішні справи країни та «серйозним порушенням» принципів міжнародного права.

Посадовиця підкреслила, що справи стосовно Гонконгу — суто внутрішні справи Пекіну. Вона закликала Вашингтон «припинити втручатися» в них. Ще один речник МЗС Китаю Лінь Цзянь попередив, що в разі введення американських санкцій КНР вживатиме «рішучих контрзаходів».

Що передувало

З літа 2019 року жителі напівавтономного Гонконгу протестували декілька разів. Вони виступили проти законопроєкту про екстрадицію на материковий Китай, потім вимагали більшої незалежності та проведення демократичних реформ.

У 2020 році активісти Гонконгу протестували проти законопроєкту про посилення спецслужб центрального уряду. Документ змінював місцеву судову систему і дозволяв Пекіну придушити опозицію.

Правоохоронці застосовували сльозогінний та перцевий гази для розгону масштабної акції. Тоді затримали понад 50 людей, усім їм інкримінували «незаконні зібрання».У тому ж 2020 році Сенат США схвалив санкції проти Китаю за «підрив незалежності» Гонконгу.