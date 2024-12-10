Демократи невдоволені пасивністю Байдена після перемоги Трампа на президентських виборах

Чинний президент США Джо Байден поступається президентським впливом новообраному очільнику країни Дональду Трампу, інавгурація якого відбудеться лише в січні наступного року. Ним незадоволена частина демократів.

Про це пише The Wall Street Journal.

Як аргументи газета наводить те, що саме Дональд Трамп їздив у Францію, де зустрівся з французьким президентом країни Еманюелем Макроном та президентом України Володимиром Зеленським. Джо Байдена на цій зустрічі не було.

Трамп також першим прокоментував ситуацію в Сирії — ще в суботу він заявив, що «це не наша боротьба». Байден прокоментував ситуацію лише наступного дня.

Після того, як погроза Трампа підвищити мита викликала напруженість, він пообідав у «Мар-а-Лаго» з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та розпочав дипломатію з президентом Мексики Клаудією Шейнбаум. Трамп надзвичайно швидко назвав запланований кабінет.

Такий стан справ, а саме те, що Байден та його команда «залишили комунікаційний і політичний вакуум під час перехідного періоду», турбує багатьох демократів.

Вони кажуть, що цей «вакуум» символізує одну з найбільших проблем, з якими доводиться зіткнутися партії, — її нездатність донести до виборців послідовний меседж.

Вони також критикують першу зустріч Байдена із Трампом після виборів за її доброзичливий характер, оскільки вважали, що президент США використає її, щоб публічно закликати Трампа поважати незалежність Мінʼюсту та інших інституцій, до яких він вже почав обирати прихильних до себе кандидатів.

«Більшість виборців не знають ні Кеша Патела, ні навіть того, хто такі Метт Гетц чи Тулсі Габбард. Але набагато більше американців дізналися б, якби президент Байден говорив про них… Єдиний спосіб виграти війну уваги — це піти до виборців і пояснити їм речі, чого президент Байден постійно уникав», — сказав стратег від Демократичної партії Валід Шахід, який мав на увазі кандидатів Трампа на посади керівників Федерального бюро розслідувань і розвідувальних служб США, а також невдалу спробу призначити Гетца генеральним прокурором.

Водночас лідер більшості в Сенаті, яку зараз очолюють демократи, Чак Шумер минулого тижня утримався від прямої критики кандидатів Трампа. Натомість наголосив, що важливо, щоб усі вони пройшли перевірки і слухання.

Для інших демократів природним наслідком поразки є те, що Байден та інші партійні лідери зараз займуть більш приглушену позицію й зупиняться, щоб виробити виважену відповідь Трампу. Але навіть ті, хто закликає до дорадчої паузи, кажуть, що партія могла б зробити більше як для визначення політики до того, як Байден покине посаду, так і для формування громадської думки щодо нової адміністрації.

Опитування CBS/YouGov, яке провели наприкінці листопада, показало, що 59% виборців схвалюють те, як він керував переходом. Але інші опитування показують, що багато виборців не мають твердої думки про багатьох кандидатів, що свідчить про те, що демократи могли б активніше формувати повістку дня.

Такий пасивний перехідний період з боку адміністрації Байдена грає на контрасті з тим, як президент Барак Обама впорався з першою перемогою Трампа на виборах у 2016 році.

Коли Трамп, як новообраний президент, закликав адміністрацію накласти вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка критикує розширення ізраїльських поселень, Обама не дозволив цього, тоді зазначали, що «є один президент за одним». Обама також провів офіційну пресконференцію в Білому домі після поразки на виборах — Байден більш як за місяць після виборів досі цього не зробив.

Речник Білого дому Ендрю Бейтс зазначив, що президент нещодавно відвідав Африку та Південну Америку, щоб зміцнити міжнародні відносини, і що Сенат продовжує затверджувати кандидатів Байдена на посаду судді. «Президент Байден цінує кожен день цього терміну, оскільки він прискорює реалізацію безпрецедентного порядку денного, який принесе користь працьовитим американцям протягом багатьох поколінь», — сказав він.

Деякі демократи закликають Байдена на решті свого президентського терміну використовувати більше сили у своїх повноваженнях. Наприклад, йдеться про завчасне помилування тих, кого Трамп, будучи президентом, може почати переслідувати. А сенатор Кетрін Кортес-Масто хоче, щоб Байден надав додатковий захист іммігрантам без документів, які вразливі до депортації.