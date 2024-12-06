Байден хоче завчасно помилувати тих, кого може переслідувати Трамп

Президент Джо Байден і співробітники його адміністрації розглядають можливість завчасно помилувати громадян, яких новообраний президент США Дональд Трамп може переслідувати після вступу на посаду.

Про це повідомляє The Washington Post.

Йдеться про Ентоні С. Фаучі, який допомагав координувати заходи боротьби США з коронавірусом, колишній голова Обʼєднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, який назвав Трампа фашистом, обраний сенатор-демократ із Каліфорнії Адам Шифф, який ініціював перший імпічмент Трампа, колишня конгресвумен-республіканка Ліз Чейні, яка критикувала Республіканську партію.

Такі обговорення в чинній президентській адміністрації виникли на тлі того, що і сам Трамп, і кандидати, з яких він хоче сформувати свою майбутню команду, не раз говорили про політичне переслідування своїх політичних супротивників. Зокрема, Кеш Патель, якого Трамп хоче призначити на посаду директора ФБР, закликав до відплати супротивникам і критикам Трампа.

Наразі Джо Байден не ухвалив рішення щодо «превентивного» помилування. Але його команда працює, щоб у разі позитивного рішення все було готово.