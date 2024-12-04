Трамп розглядає іншого кандидата на посаду голови Пентагону — нинішнього звинувачують у сексуальному насильстві

Обраний президент США Дональд Трамп розглядає можливість призначити міністром оборони губернатора штату Флорида Рона Десантіса. Зараз на цю посаду формально претендує ветеран та ексведучий Fox News Піт Хегсет.

Про це повідомляють BBC, The Wall Street Journal і CBS News.

Десантіс балотувався на республіканських праймеріз у 2024 році. Трамп придивився до його кандидатури після спільного з губернатором візиту до Флориди 3 грудня.

Незадовго до цього Хегсет зустрічався з республіканцями Сенату в Капітолії. Він хотів заручитися їхньою підтримкою, але зіткнувся з підозрами в сексуальному злочині, махінаціях із коштами ветеранських благодійних організацій, зловживанні алкоголем тощо.

Хегсет — ветеран армії США, офіцер Національної гвардії, служив в Іраку та Афганістані. Здобув ступінь бакалавра в Принстоні та ступінь магістра в Гарварді. Його кваліфікація викликає занекопоєння в однопартійців Трампа — чоловік взагалі не має політичного досвіду.