Reuters: Команда Трампа готує масові чистки у Пентагоні. Під звільнення можуть потрапити найвищі офіцери

Члени перехідної команди новообраного президента США Дональда Трампа складають список військових Пентагону, яких планують звільнити. До нього можуть увійти члени Обʼєднаного комітету начальників штабів.

Про це повідомили агентству Reuters джерела.

Планування звільнень перебуває на ранній стадії й може ще змінитись.

Також було незрозуміло, чи підтримає цей план сам Трамп, хоча в минулому він активно виступав проти лідерів оборонного відомства, які його критикували. Під час кампанії Трамп також говорив про звільнення тих, хто відповідальний за виведення військ з Афганістану в 2021 році.

Джерело Reuters повідомило, що нова адміністрація, ймовірно, зосередиться на американських офіцерах, яких вважають повʼязаними з Марком Міллі, колишнім головою Обʼєднаного комітету начальників штабів.

Журналіст Боб Вудворд у своїй книзі «Війна» цитував Міллі, який називав Трампа «фашистом до мозку кісток», а союзники Трампа націлилися на нього за передбачувану нелояльність до республіканця.

«Кожна людина, яку підвищив і призначив Міллі, піде. Існує дуже детальний список усіх, хто був повʼязаний з Міллі. І всі вони підуть», — кажуть джерела.

До Обʼєднаного комітету начальників штабів входять найвищі офіцери Збройних сил США, які очолюють армію, флот, морську піхоту, військово-повітряні сили, національну гвардію і космічні сили.

Оприлюднення планів звільнення вищого керівництва Збройних сил США відбулося наступного дня після того, як Трамп обрав своїм міністром оборони Піта Хегсета, коментатора Fox News і ветерана, який заявив про готовність провести чистку в Пентагоні.

Хегсет також націлився на наступника Міллі, генерала ВПС Сі Кью Брауна, запитуючи, чи отримав би він цю посаду, якби не був темношкірим.

Деякі нинішні та колишні офіційні особи США применшували можливість такої масштабної чистки Пентагону, кажучи, що вона була б «непотрібна і руйнівна» у час глобального безладу, коли в Україні та на Близькому Сході точиться війна.

Однак інші джерела припускають, що табір Трампа вважає за необхідне скоротити Об’єднаний комітет начальників штабів через бюрократичну надмірність.

Кого Трамп обирає у свою команду

Трамп поступово збирає свою команду в Білому домі. 11 листопада він повідомив, що обрав представницю Республіканської партії Еліз Стефанік на посаду посла США в ООН.

12 листопада Трамп офіційно призначив представника Республіканської партії Майка Волтца своїм радником з національної безпеки.

Засновник Tesla і Space X Ілон Маск і мільйонер Вівек Рамасвамі, який висувався в кандидати у президенти на праймеріз республіканців, очолять новий департамент ефективності уряду США (DOGE).

На посаду голови Пентагону Трамп пропонує Піта Хегсета — ведучого Fox News і ветерана армії США, який служив в Іраку й Афганістані. А секретарем Департаменту внутрішньої безпеки республіканець планує призначити губернаторку Південної Дакоти Крісті Ноем.

Також він уже обрав Марка Рубіо на посаду держсекретаря США, колишню конгресвумен Тулсі Габбард на посаду директора Нацрозвідки, а конгресмена Метта Гейтса — у генпрокурори США.