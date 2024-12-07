Зеленський зустрівся з Трампом і Макроном у Парижі — каже про «хорошу і продуктивну зустріч»

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Франції провів зустріч з обраним президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Еманнюелем Макроном.

Про це Зеленський написав в Telegram.

«Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це. Також дякую президенту Макрону за організацію цієї зустрічі в Парижі», — зазначив він.

Зеленський розповів, що на зустрічі обговорили ситуацію на полі бою та справедливий мир для України.

«Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо. Домовилися працювати далі. Мир завдяки силі можливий!» — додав він.

Трамп зустріч поки ніяк не коментував. Президенти також не проводили пресконференції, а відразу вирушили на офіційне відкриття собору Нотр-Дам.

Речник президента України Сергій Никифоров розповів РБК-Україна, що зустріч тривала 35 хвилин.