Лукашенко помилував ще 29 політвʼязнів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував 29 людей, яких засудили за «злочини екстремістського спрямування».
Про це повідомила пресслужба Лукашенка.
Серед помилуваних — 11 жінок і 18 чоловіків. Лукашенко помилував шістьох людей, молодших за 25 років, трьох пенсіонерів, а ще людей з хронічними хворобами та інвалідністю.
Пресслужба Лукашенко стверджує, що всі вони «розкаялися в скоєному і звернулися з клопотанням про помилування». Імен помилуваних політвʼязнів, як і раніше, не називають.
- У липні 2024 року в Білорусі почав діяти закон про амністію, під який підпадають певні категорії політвʼязнів. Тоді ж почалися перші звільнення політвʼязнів з тюрем.
- Від літа 2024 року в Білорусі вже вшосте звільняють політвʼязнів. Так 16 серпня Лукашенко підписав указ про помилування 30 людей, 4 вересня — ще 30-ох, 16 вересня — ще 37 людей, 7 листопада — ще 31 політвʼязня, а 20 листопада — ще 32. У всіх випадках пресслужба Лукашенка не називала імен звільнених. Згодом їхні імена зʼясовували опозиційні білоруські медіа та правозахисники.