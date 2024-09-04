Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував 30 людей, яких засудили за участь у протестах 2020 року.
Про це повідомили в пресслужбі Лукашенка.
Серед помилуваних — 7 жінок та 23 чоловіки. У пресслужбі уточнюють, що більшість з них мають дітей, тому це для них «шанс повернутися до нормального життя, до сімʼї та роботи».
Також там додали, що всі помилувані подали клопотання про помилування і нібито визнали провину, щиро покаялися, пообіцявши «вести правослухняний спосіб життя».
Перед тим, як Лукашенко підписав наказ про помилування, усіх цих людей вивчала комісія з повернення втікачів під керівництвом генерального прокурора Андрія Шведа.
Імена звільнених невідомі.
Протести в Білорусі
У 2020—2021 роках у Білорусі після президентських виборів відбулися масштабні протести проти режиму Лукашенка. Мітингувальники закликали до перевиборів. Протести жорстоко придушували силовики, опозиція повідомляла про щонайменше вісьмох загиблих. Тисячі протестувальників і опозиціонерів були засуджені, під репресії також потрапили незалежні медіа та правозахисники.
- У липні 2024 року в Білорусі почав діяти закон про амністію, під який підпадають певні категорії політвʼязнів. Тоді ж почалися перші звільнення політвʼязнів з тюрем.
- 16 серпня Лукашенко також помилував 30 політвʼязнів.
- Наприкінці липня Лукашенко помилував засудженого до смертної кари працівника німецького Червоного Хреста Ріко Крігера. Згодом Росія та Захід провели масштабний обмін політвʼязнями й шпигунами. Туди ввійшов і Крігер.