Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував засудженого до смертної кари працівника німецького Червоного Хреста Ріко Крігера.

Про це білоруському державному пропагандистському інформагентству БелТА повідомили в пресслужбі Лукашенка.

24 червня Мінський обласний суд Білорусі засудив до страти 30-річного громадянина Німеччини Ріко Крігера. Його звинуватили одразу за шістьма статтями:

найманство;

агентурна діяльність;

терористичний акт;

створення екстремістського формування;

умисне приведення в непридатність транспортного засобу чи засобу зв’язку;

незаконні дії щодо вогнепальної зброї, бойових припасів і вибухових речовин.

За даними білоруської правозахисної організації «Вясна», німця визнали винним у вчиненні вибуху для «впливу на прийняття рішень органами влади, залякування населення, дестабілізації громадського порядку». Про який саме вибух йдеться, невідомо.

Правозахисникам стало відомо, що справа Крігера стосується білоруського полку імені Кастуся Калиновського, який воює на боці України проти Росії, а саме — структурного підрозділу батальйону Western.

Крігер перебуває під вартою з листопада 2023 року. Частина суду над ним проходила в закритому режимі. Це був перший у Білорусі суд за «найманство».

Сьогодні, 30 липня, стало відомо, що Ріко написав прохання про помилування на імʼя Олександра Лукашенка. Лідер Білорусі, зі свого боку, скликав з цього приводу нараду з «людьми, які безпосередньо причетні до розгляду цієї справи», пише «Вясна». Того ж вечора Лукашенко ухвалив рішення помилувати Крігера.

За даними «Вясни», Крігер народився в Берліні й працював фельдшером у німецькому Червоному Хресті. Також відомо, що він раніше працював офіцером спеціальної служби безпеки у відділенні Держдепартаменту США в Берліні.