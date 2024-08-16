Лукашенко помилував 30 політвʼязнів. Серед них можуть бути Григорій Костусьов і Дарʼя Лосік, яких раніше випустили з тюрем

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 30 політвʼязнів.
Про це повідомив провладний телеграм-канал «Пул Первого».
Мова про 14 жінок і 16 чоловіків, у деяких із них серйозні захворювання. Також серед них є літні люди.
Зазначається, що всі вони «визнали провину, розкаялися в скоєному та зобовʼязалися вести законослухняний спосіб життя».
Білоруське «Єврорадіо» стверджує, що, швидше за все, йдеться про тих політвʼязнів, які вийшли на волю з початку липня.
Zerkalo.io писало, що серед звільнених тоді були лідер опозиційної партії «Білоруський народний фронт» Григорій Кастусьов, дружина співробітника «Радіо Свобода» Ігоря Лосіка Дар’я Лосік, дочка журналіста Дмитра Лупача Світлана Лупач, дружина політвʼязня, журналіста Дмитра Лукші Поліна Половинко, Тамара Острейко та Катерина Маденкова.
- У 2020—2021 роках у Білорусі після президентських виборів відбулися масштабні протести проти режиму Лукашенка. Мітингувальники закликали до перевиборів. Протести жорстоко придушували силовики, опозиція повідомляла про щонайменше вісьмох загиблих. Тисячі протестувальників і опозиціонерів були засуджені, під репресії також потрапили незалежні медіа та правозахисники.
- У липні 2024 року в Білорусі почав діяти закон про амністію, під який підпадають певні категорії політвʼязнів. Тоді ж почалися перші звільнення політвʼязнів з тюрем.