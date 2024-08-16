Лукашенко помилував 30 політвʼязнів. Серед них можуть бути Григорій Костусьов і Дарʼя Лосік, яких раніше випустили з тюрем

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 30 політвʼязнів.

Про це повідомив провладний телеграм-канал «Пул Первого».

Мова про 14 жінок і 16 чоловіків, у деяких із них серйозні захворювання. Також серед них є літні люди.

Зазначається, що всі вони «визнали провину, розкаялися в скоєному та зобовʼязалися вести законослухняний спосіб життя».

Білоруське «Єврорадіо» стверджує, що, швидше за все, йдеться про тих політвʼязнів, які вийшли на волю з початку липня.

Zerkalo.io писало, що серед звільнених тоді були лідер опозиційної партії «Білоруський народний фронт» Григорій Кастусьов, дружина співробітника «Радіо Свобода» Ігоря Лосіка Дар’я Лосік, дочка журналіста Дмитра Лупача Світлана Лупач, дружина політвʼязня, журналіста Дмитра Лукші Поліна Половинко, Тамара Острейко та Катерина Маденкова.