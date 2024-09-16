Лукашенко помилував 37 людей, яких засудили за «екстремізм»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував 37 людей, яких засудили за «злочини екстремістського спрямування».

Про це повідомила пресслужба Лукашенка.

Серед помилуваних — шість жінок, а також люди з хронічними хворобами та інвалідністю, пенсіонери.

Пресслужба зазначає, що Лукашенко підписав указ напередодні Дня народної єдності.

Усі помилувані подали клопотання про помилування і нібито визнали провину, щиро покаялися і обіцяють вести «законослухняний спосіб життя». Їх усіх перевіряла комісія з повернення втікачів під керівництвом генерального прокурора Андрія Шведа.

Імена помилуваних людей невідомі.

Протести в Білорусі

У 2020—2021 роках у Білорусі після президентських виборів відбулися масштабні протести проти режиму Лукашенка. Мітингувальники закликали до перевиборів. Протести жорстоко придушували силовики, опозиція повідомляла про щонайменше вісьмох загиблих. Тисячі протестувальників і опозиціонерів були засуджені, під репресії також потрапили незалежні медіа та правозахисники.

У липні 2024 року в Білорусі почав діяти закон про амністію, під який підпадають певні категорії політвʼязнів. Тоді ж почалися перші звільнення політвʼязнів з тюрем.

Наприкінці липня Лукашенко помилував засудженого до смертної кари працівника німецького Червоного Хреста Ріко Крігера. Згодом Росія та Захід провели масштабний обмін політвʼязнями й шпигунами — туди ввійшов і Крігер.

4 вересня Лукашенко підписав черговий указ про помилування протестувальників — тоді амністували 30 людей.