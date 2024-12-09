Росія заявила, що передала Україні тіла полонених, що начебто загинули внаслідок падіння Іл-76. Україна поки проводить ідентифікацію

Російська омбудсменка Тетяна Москалькова заявила, що Росія нібито передала Україні тіла військовополонених, які начебто загинули внаслідок падіння транспортного літака Іл-76 над Бєлгородською областю у січні 2024-го. Україна поки не підтверджує цю інформацію.

Про передачу тіл Москалькова сказала в інтерв’ю пропагандистському агентству «РИА Новости».

«Вони передані. Це уже звершилося, і я була при цьому присутня», — заявила Москалькова.

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко в коментарі «Бабелю» сказав, що під час останніх репатріаційних заходів до України з РФ передали останки загиблих, що потребують додаткової ідентифікації.

«Станом на зараз експертні установи в рамках кримінального провадження встановлюють, чи дійсно останки цих осіб належать українським військовослужбовцям. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відстежує ситуацію та знаходиться у взаємодії з усіма вповноваженими інституціями», — наголосив він.

Що сталося з російським Іл-76

Вранці 24 січня 2024 року в Бєлгородській області Росії розбився транспортний літак Іл-76. Міноборони РФ заявило, що його збили, а на борту було 65 українських військовополонених, шість членів екіпажу і троє супровідників. Російська влада заявила про зрив обміну полоненими. Ніяких доказів того, що в літаку були полонені, РФ не надала.

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що 24 січня планувався обмін. Там наголосили, що Росія в минулому попереджала про необхідність безпеки повітряного простору Бєлгорода під час обмінів, але цього разу промовчала. До моргу в Бєлгороді доставили всього пʼять тіл, а російським рятувальникам не дозволили оглянути місце події.

Командувач Повітряних сил ЗСУ натякнув, що заява росіян про збиття Україною своїх же військовополонених — це дискредитація, щоб зменшити міжнародну підтримку.

Президент Володимир Зеленський доручив військовим і спецслужбам достеменно розібратися в ситуації. Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні події. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження.

Тодішній секретар РНБО Олексій Данілов в інтервʼю «Бабелю» заявив, що в Росії дійсно зазнав катастрофи літак Іл-76, але, за його словами, українських військовополонених у ньому не було.