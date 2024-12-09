Вибори президента Румунії: Джорджеску використовував приховану політичну рекламу у Facebook

Корпорація Meta дозволила мережі сторінок у Facebook опублікувати понад 4 100 дописів з політичною рекламою, які критикують проєвропейську кандидатку в президенти Румунії Елену Ласконі та вихваляють ультраправих політиків, особливо кандидата в президенти Келіна Джорджеску.

Про це йдеться у звіті дослідницьких груп цифрових загроз Reset Tech і Check First, передає Bloomberg.

Політична кампанія проводилася на 25, на перший погляд, окремих сторінках Facebook для організацій, вебсайти яких спільно використовують хостинг, рекламу та електронну пошту, що вказує на організовану спробу вплинути на вибори президента Румунії.

Поки що невідомо, хто стоїть за політичною кампанією у Facebook та Instagram, але відомо, що на неї витратили майже €265 тисяч.

Meta відмовилася коментувати цей звіт, але послалася на коментарі президента глобальних справ Ніка Клегга: «Ми не бачимо жодних доказів великих інцидентів на наших платформах у Румунії».

Реклама зображує Джорджеску як «президента-патріота», який захищає народ від політичного істеблішменту. Тоді як Ласконі показували «дияволом» і маріонеткою Заходу, а чинного президента Клауса Йоганніса називали «диктатором».

Профілі зареєстрованих рекламодавців мали сторінки у Facebook з адміністраторами, геолокація яких була в Румунії, і представляли себе як новинні або розважальні сайти. Однак на сайтах не було юридичної чи редакційної інформації, у багатьох помітили спільні IP-адреси, ідентичний дизайн, спільну електронну пошту тощо. Це вказує на централізовану структуру управління.

Президентські вибори в Румунії

Перший тур президентських виборів у Румунії пройшов 24 листопада. У другий тур вийшли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі. Причому Ласконі обігнала чинного прем’єр-міністра країни Марчела Чолаку усього на 2,7 тисячі голосів виборців.

Лідерство Джорджеску виявилось несподіваним, його почали звинувачувати у впливі на вибори через TikTok та інші соцмережі. Через це Єврокомісія навіть звернулась до платформи з проханням надати інформацію про те, як соцмережа зменшила ризик неавтентичного або автоматизованого використання свого сервісу, а також перелічити ризики, що випливають з її системи рекомендованого контенту.

Румунська розвідка зʼясувала, що участь у фінансуванні кампанії Джорджеску брав тікток-акаунт bogpr, яким користується громадянин Румунії Богдан Песчір. Він здійснив платежі загалом на $381 тисячу в період з 24 жовтня по 24 листопада користувачам тікток-акаунтів, які брали участь у просуванні Джорджеску.

Тому Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру президентських виборів. Тепер увесь виборчий процес проведуть заново.