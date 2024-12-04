Американський журнал Billboard назвав Бейонсе найвидатнішою попзіркою ХХІ століття.

Хоч співачка Тейлор Свіфт лідирує за комерційними показниками, як-от продажі альбомів і кількість стримів, журнал обрав Бейонсе за її вплив на індустрію, інноваційний підхід і «незмінно високий рівень виконавської майстерності».

У березні 2000 року Бейонсе вперше очолила чарт Billboard Hot 100. Тоді вона була учасницею гурту Destiny’s Child. Відтоді співачка випустила десятки хітів і популярних альбомів та збирала тисячні концерти, які стали елементами масової культури. З першого хіта "Say My Name" (1999) і до останніх успіхів, як-от альбом Renaissance (2022), Бейонсе стала символом інновацій та досконалості в попмузиці.

Бейонсе — найтитулованіша виконавиця. Вона отримала рекордні 32 премії «Греммі», а ще 27 премій Billboard Music Awards. Імовірно. У січні 2025 року вона може здобути ще більше нагород, бо отримала найбільше номінацій на «Греммі» і цьогоріч, включно з «Піснею року», «Записом року» і «Альбомом року».