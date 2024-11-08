Бейонсе, Тейлор Свіфт і Кендрік Ламар. Премія «Греммі» показала список номінантів

Національна академія мистецтва та науки звукозапису США оголосила список номінантів на премію «Греммі» 2025 року.
Про це йдеться на сайті премії.
Цьогоріч найбільше номінацій — у співачки Бейонсе. Завдяки альбому “Cowboy Carter” вона отримала 11 номінацій у чотирьох жанрових категоріях, включно з «Піснею року», «Записом року» і «Альбомом року».Тож тепер Бейонсе стала найбільш номінованою артисткою в історії «Греммі» — загалом у неї 99 номінацій.
По сім номінацій отримали Кендрік Ламар, Біллі Айліш і Post Malone. Шість — у Тейлор Свіфт, Сабріни Карпентер і Чаппелл Рон. «Бабель» публікує повний список основних номінацій «Греммі».
Альбом року
- André 3000 — “New Blue Sun”
- Beyoncé — “Cowboy Carter”
- Sabrina Carpenter — “Short nʼ Sweet”
- Charli xcx — “BRAT”
- Jacob Collier — “Djesse Vol. 4”
- Billie Eilish — “HIT ME HARD AND SOFT”
- Chappell Roan — “The Rise and Fall of a Midwest Princess”
- Taylor Swift — “The Tortured Poets Department”
Запис року
- The Beatles — “Now And Then”
- Beyoncé — “TEXAS HOLD EM”
- Sabrina Carpenter — “Espresso”
- Charli xcx — 360
- Billie Eilish — “BIRDS OF A FEATHER”
- Kendrick Lamar — “Not Like Us”
- Chappell Roan — “Good Luck, Babe!”
- Taylor Swift Feat. Post Malone — “Fortnight”
Пісня року
- Shaboozey — “A Bar Song (Tipsy)”
- Billie Eilish — “BIRDS OF A FEATHER”
- Lady Gaga & Bruno Mars — “Die With a Smile”
- Taylor Swift — “Fortnight Feat. Post Malone”
- Chappell Roan — “Good Luck, Babe!”
- Kendrick Lamar — “Not Like Us”
- Sabrina Carpenter — “Please Please Please”
- Beyoncé — “TEXAS HOLD ʼEM”
Найкращий новий артист
- Benson Boone
- Sabrina Carpenter
- Doechii
- Khruangbin
- RAYE
- Chappell Roan
- Shaboozey
- Teddy Swims
Церемонія нагородження пройде в Лос-Анджелесі 2 лютого 2025 року.