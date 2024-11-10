У Єльському університеті почнуть читати курс про Бейонсе

Навесні 2025 року в Єльському університеті почнуть викладати новий курс — вплив співачки Бейонсе на фемінізм і американську культуру.

Про це повідомляє студентська газета університету Yale Daily News.

Предмет «Бейонсе творить історію: історія, культура, теорія та політика традицій темношкірих радикалів через музику» викладатиме професорка Дафна Брукс. Студенти розглядатимуть творчість Бейонсе з 2013 по 2024 роки. Курс вирішили викладати після того, як Брукс провела низку занять в Принстонському університеті на схожу тему.

«Охочих відвідати ці заняття було дуже багато. Я завжди думала, що в якийсь момент мені варто повернутися до неї [Бейонсе] та зосередитися на її роботі з педагогічного погляду», — каже професорка.

Брукс вважає, що після президентських виборів у США 2024 року та подій, які їм передували, важливо визнати «безпрецедентний внесок» співачки в поп-культуру Штатів і всього світу за останні 20 років. Курс зосередиться на останніх альбомах зірки: “Lemonade”, “Renaissance” і “Cowboy Carter”. Однак він не лише про її творчість. Програма загалом заглиблюється в спільний досвід афроамериканських жінок у медіа та політиці.

Студенти вивчатимуть вплив Бейонсе на всю спільноту афроамериканців. Вони дискутуватимуть на тему робіт «Колективу річки Комбахі», а також науковців Гортензії Спіллерс, Седріка Робінсона та Карла Хагстрома Міллера.

Викладачка Єльського університету каже, що дослідження творчого шляху Бейонсе служитиме підґрунтям, щоб залучити й інших виконавців. Курс перехресний — між факультетами афроамериканських студій, жіночих гендерних і сексуальних студій, американістики та музики.

«Темношкірі жінки іноді повністю відсторонені від деяких найвищих нагород, і їх рідко сприймають всерйоз як музикантів. Ми не мали часу замислитися над тим, що означає ігнорувати творчість афроамериканських жінок», — каже Брукс.