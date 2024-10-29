Репера Diddy звинувачують у сексуальному насильстві над хлопцями 10 і 17 років

Проти американського репера і продюсера Diddy (справжнє імʼя — Шон Комбс, також відомий за сценічними іменами Puff Daddy й P. Diddy) подали два нових позови за звинуваченнями в сексуальному насильстві над хлопцями, яким на той час було 10 і 17 років.

Про це повідомляє Associated Press.

За одним із цих позовів, Diddy у 2005 році наругався над неназваним 10-річним хлопчиком, коли той прийшов на прослуховування до продюсера. Хлопчик був починаючим актором і репером, який приїхав зі своїми батьками з Каліфорнії на зустрічі з представниками музичної індустрії.

У позові йдеться, що під час прослуховування асистент Diddy дав хлопчику газовану воду з наркотиками, після чого той втратив свідомість. Поки хлопець був непритомним, продюсер скоїв сексуальне насильство над ним. А коли він прокинувся, Diddy погрожував завдати шкоди батькам дитини, якщо той комусь розповість про те, що сталося.

Інший позивач заявив, що постраждав від сексуального насильства у 2008 році, коли йому було 17 років. У судовій скарзі йдеться, що на прослуховуваннях для телешоу Making the Band, що продюсував Diddy, репер змусив хлопця вступити в сексуальні акти з ним і охоронцем.

Коли хлопець запротестував, його виключили зі змагань і він не міг повернутися в музичну індустрію протягом семи років.

Адвокати Diddy в понеділок заперечували дві нові претензії та звинуватили адвоката постраждалих у справах проти Diddy Ентоні Базбі в пошуках публічності.

«Містер Комбс і його команда юристів повністю впевнені у фактах і чесності судового процесу. У суді правда переможе: містер Комбс ніколи не чинив сексуального насильства — чоловіком чи жінкою, дорослим чи неповнолітнім, чи торгівлі людьми», — заявляють адвокати продюсера.

Обидва позови подали за Законом Нью-Йорка про захист жертв гендерно-мотивованого насильства, який дозволяє постраждалим подавати позови, навіть якщо термін давності злочину сплив.