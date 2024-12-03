У Молдові знайшли уламки невідомого дрону неподалік кордону з Україною

У Молдові знайшли уламки невідомого дрону в Оргеївському районі на околиці села Подгорень. Це неподалік кордону з Україною.
Про це повідомила поліція Молдови.
Правоохоронці вже обмежили доступ до місця падіння дрона та проводять комплексне розслідування. На місці прибули спеціалізовані служби. Постраждалих нема.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на території Молдови кілька разів знаходили уламки ракет та безпілотників. Наприклад, у жовтні в Молдові біля кордону з Україною знайшли уламки снаряда — імовірно, це була ракета. А вже в листопаді російські дрони та ракети залетіли на територію Молдови під час атаки на Україну.
- У ніч проти 3 грудня росіяни атакували Україну 28 ударними дронами Shahed і безпілотниками інших типів. Їх збивали і на півдні України, зокрема в Одеській і Миколаївській областях.