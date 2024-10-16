У Молдові біля кордону з Україною знайшли уламки снаряда. Імовірно, це була ракета

Вранці 16 жовтня на півночі Молдови, за чотири кілометри від кордону з Україною, поблизу села Ленківці , виявили «кілька металевих предметів, найімовірніше, від снаряда».
Про це повідомила прикордонна поліція країни.
Місцеве видання NewsMaker пише, що це уламками ракети.
На місці вже працює місцева поліція — вона охороняє визначену територію і готує допомогу для перевірочних груп відділу технічної вибухотехніки та прокуратури.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на території Молдови кілька разів знаходили уламки ракет та безпілотників, пише NewsMaker.
- Молдова — це не єдина країна, де знаходили уламки ракет та безпілотників, якими Росія атакує Україну. Наприклад, на території Румунії, зокрема в селищі Плауру, вже кілька разів знаходили уламки російських безпілотників — у країну регулярно залітають дрони, якими росіяни атакують Одещину.