У Молдові біля кордону з Україною знайшли уламки снаряда. Імовірно, це була ракета

Вранці 16 жовтня на півночі Молдови, за чотири кілометри від кордону з Україною, поблизу села Ленківці , виявили «кілька металевих предметів, найімовірніше, від снаряда».

Про це повідомила прикордонна поліція країни.

Місцеве видання NewsMaker пише, що це уламками ракети.

На місці вже працює місцева поліція — вона охороняє визначену територію і готує допомогу для перевірочних груп відділу технічної вибухотехніки та прокуратури.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на території Молдови кілька разів знаходили уламки ракет та безпілотників, пише NewsMaker.