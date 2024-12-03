Сили ППО збили 22 з 28 російських дронів

У ніч проти 3 грудня росіяни атакували Україну 28 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками інших типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Дрони запускали з напрямків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллерово.

Станом на 09:00 сили ППО збили 22 ворожі БпЛА в Київській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Один безпілотник локаційно втрачено, два — вийшли з повітряного простору України в напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території. Зафіксовано кілька влучань по обʼєктах критичної інфраструктури на Тернопільщині та Рівненщині.

У Тернополі ворожий БпЛА влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури. Частина міста залишається без світла, повідомив мер.

РФ також атакувала енергетичну інфраструктуру Рівненщини, повідомив очільник ОВА. Попередньо, минулося без поранених і загиблих. На місці працюють усі відповідні служби.