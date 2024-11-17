Російські дрони та ракети залетіли на територію Молдови під час атаки на Україну

Під час комбінованої повітряної атаки РФ на Україну 17 листопада Росія порушила повітряний простір Молдови.

Про це повідомив міністр закордонних справ цієї країни Михаїл Попсой.

Він зазначив, що повітряний простір Молдови перетнули і ракети, і безпілотники, які атакували критичну структуру України.

«Вибухи біля нашого кордону та спостереження за низько літаючими безпілотниками над селами підкреслюють ризики для нашого народу через жорстоку війну Росії», — написав міністр закордонних справ Молдови.