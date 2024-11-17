Російські дрони та ракети залетіли на територію Молдови під час атаки на Україну

Під час комбінованої повітряної атаки РФ на Україну 17 листопада Росія порушила повітряний простір Молдови.
Про це повідомив міністр закордонних справ цієї країни Михаїл Попсой.
Він зазначив, що повітряний простір Молдови перетнули і ракети, і безпілотники, які атакували критичну структуру України.
«Вибухи біля нашого кордону та спостереження за низько літаючими безпілотниками над селами підкреслюють ризики для нашого народу через жорстоку війну Росії», — написав міністр закордонних справ Молдови.
- Це не перший інцидент, коли наслідки повітряних атак РФ на Україну фіксують у Молдові. Один із випадків, коли в країні знайшли уламки снаряда, зафіксували 16 жовтня. Тоді на півночі Молдови, за 4 км від кордону з Україною, поблизу села Ленківці виявили «кілька металевих предметів, найімовірніше, від снаряда». А місцеве видання NewsMaker писало, що це уламками ракети.
- Молдова — це не єдина країна, де знаходили уламки ракет та безпілотників, якими Росія атакує Україну. Наприклад, на території Румунії, зокрема в селищі Плауру, вже кілька разів знаходили уламки російських безпілотників — у країну регулярно залітають дрони, якими росіяни атакують Одещину.